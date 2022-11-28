Форвард Александров отправлен в фарм-клуб «Сент-Луиса»

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Никита Александров отправлен в клуб Американской хоккейной лиги «Спрингфилд Тандербердс», сообщает официальный сайт «блюзменов».

В обратном направлении проследует 20-летний канадский форвард Джейк Нейборс.

В текущем сезоне Александров сыграл девять матчей за «Сент-Луис», в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1».

Никита был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта 2019 года под общим 62-м номером. Прошлый сезон нападающий провёл в АХЛ, где за 67 игр регулярного сезона набрал 30 очков — забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности составил «+4». В плей-офф он принял участие в 18 матчах, в которых набрал восемь очков (2+6). Показатель полезности составил «+8». «Спрингфилд» уступил в финале Кубка Колдера фарм-клубу «Чикаго» в пяти матчах.