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ЦСКА трижды пропустил в концовке первого периода матча с «Витязем»

ЦСКА трижды пропустил в концовке первого периода матча с «Витязем»
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В Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду подмосковный «Витязь».

Московские армейцы трижды пропустили в концовке первого периода. У «Витязя» отличились Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Кирилла Рассказова, Владислав Кара с передач Степана Старкова и Игоря Головкова и Скотт Уилсон с передачи Владимира Галузина.

Отметим, что гости бросили по воротам Александра Шарыченкова восемь раз, в то время как ЦСКА потревожили Игоря Сапрыкина 13 раз.

ЦСКА после 33 матчей набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 37 очками в активе находятся на восьмой строчке в таблице Запада.

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