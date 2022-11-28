ЦСКА трижды пропустил в концовке первого периода матча с «Витязем»

В Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду подмосковный «Витязь».

Московские армейцы трижды пропустили в концовке первого периода. У «Витязя» отличились Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Кирилла Рассказова, Владислав Кара с передач Степана Старкова и Игоря Головкова и Скотт Уилсон с передачи Владимира Галузина.

Отметим, что гости бросили по воротам Александра Шарыченкова восемь раз, в то время как ЦСКА потревожили Игоря Сапрыкина 13 раз.

ЦСКА после 33 матчей набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 37 очками в активе находятся на восьмой строчке в таблице Запада.