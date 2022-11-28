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Отчисленный в сентябре из «Колорадо» Гальченюк подписал контракт с «лавинами»

Отчисленный в сентябре из «Колорадо» Гальченюк подписал контракт с «лавинами»
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«Колорадо Эвеланш» в своём «твиттере» объявило о подписании нападающего Алекса Гальченюка до конца сезона-2022/2023.

Напомним, в конце сентября «лавины» отчислили 28-летнего американского форварда из команды без объяснения причин.

В прошлом сезоне Гальченюк сыграл 60 матчей за «Аризону Койотс», в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. В общей сложности Гальченюк провёл 643 матча в НХЛ и записал на свой счёт 354 (146+208) очка. Показатель полезности за карьеру в НХЛ составляет «-77».

Алекс был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим третьим номером.

Со молодёжной сборной США нападающий выигрывал золотые медали чемпионата мира 2013 года.

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