Отчисленный в сентябре из «Колорадо» Гальченюк подписал контракт с «лавинами»

«Колорадо Эвеланш» в своём «твиттере» объявило о подписании нападающего Алекса Гальченюка до конца сезона-2022/2023.
Напомним, в конце сентября «лавины» отчислили 28-летнего американского форварда из команды без объяснения причин.
В прошлом сезоне Гальченюк сыграл 60 матчей за «Аризону Койотс», в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. В общей сложности Гальченюк провёл 643 матча в НХЛ и записал на свой счёт 354 (146+208) очка. Показатель полезности за карьеру в НХЛ составляет «-77».
Алекс был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим третьим номером.
Со молодёжной сборной США нападающий выигрывал золотые медали чемпионата мира 2013 года.
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