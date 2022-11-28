«Сибирь» отыгралась с 0:2 и во второй раз в сезоне обыграла «Северсталь»

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) одержали гости.
В первом периоде команды голов не забили.
Счёт в матче на 10-й минуте второго периода открыл нападающий хозяев Александр Суворов с передач Руслана Абросимова и Даниила Пыленкова. Спустя две минуты Суворов сделал дубль. На 17-й минуте второго периода одну шайбу отыграл Тейлор Бек, реализовавший буллит.
На шестой минуте третьего периода сравнял счёт Валентин Пьянов с передач Александра Шарова и Антона Назаревича. На 13-й минуте периода Никита Шашков сделал счёт 3:2 в пользу сибиряков.
Следующий матч «Северсталь» проведёт в гостях со СКА 1 декабря. «Сибирь» 30 ноября сыграет с «Ак Барсом» в гостях.
- 28 ноября 2022
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