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«Сибирь» отыгралась с 0:2 и во второй раз в сезоне обыграла «Северсталь»

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и во второй раз в сезоне обыграла «Северсталь»
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

Счёт в матче на 10-й минуте второго периода открыл нападающий хозяев Александр Суворов с передач Руслана Абросимова и Даниила Пыленкова. Спустя две минуты Суворов сделал дубль. На 17-й минуте второго периода одну шайбу отыграл Тейлор Бек, реализовавший буллит.

На шестой минуте третьего периода сравнял счёт Валентин Пьянов с передач Александра Шарова и Антона Назаревича. На 13-й минуте периода Никита Шашков сделал счёт 3:2 в пользу сибиряков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Суворов (Абросимов, Пыленков) – 30:21 (5x4)   2:0 Суворов – 32:22 (5x5)   2:1 Бек – 36:53 (бул)   2:2 Пьянов (Шаров, Назаревич) – 45:52 (5x5)   2:3 Шашков – 52:15 (4x5)

Следующий матч «Северсталь» проведёт в гостях со СКА 1 декабря. «Сибирь» 30 ноября сыграет с «Ак Барсом» в гостях.

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