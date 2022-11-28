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Минское «Динамо» с крупным счётом победило одноклубников из Москвы, Демков набрал три очка

Минское «Динамо» с крупным счётом победило одноклубников из Москвы, Демков набрал три очка
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Победу со счётом 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) одержали гости.

На девятой минуте первого периода две шайбы хозяев подряд забросили Владислав Михайлов с передачи Богдана Тринеева и Джордан Уил с передач Сергея Бойкова и Александра Скоренова. На последней минуте периода Артём Демков с передач Райана Спунера и Сергея Сапего сократил отставание минчан в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Райан Спунер с передач Джона Гилмора и Вадима Мороза сделал счёт 2:2. Через две минуты Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Ника Меркли вывел гостей вперёд. На 16-й минуте второго периода четвёртую шайбу минчан забросил тот же Горбунов с передач Джозефа Душака и Ника Меркли.

Пятую шайбу гостей на второй минуте третьего периода забросил Виталий Пинчук с передач Артёма Демкова и Джона Гилмора. На 16-й минуте заключительной двадцатиминутки Артём Демков довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Михайлов (Тринеев) – 08:08 (5x5)   2:0 Уил (Бойков, Скоренов) – 08:36 (5x5)   2:1 Демков (Спунер, Сапего) – 19:16 (5x4)   2:2 Спунер (Гилмор, Мороз) – 23:28 (5x5)   2:3 Горбунов (Душак, Меркли) – 25:15 (5x4)   2:4 Горбунов (Душак, Меркли) – 35:53 (5x4)   2:5 Пинчук (Демков, Гилмор) – 41:56 (5x5)   2:6 Демков (Емелин, Барберио) – 55:23 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч московское «Динамо» сыграет с «Витязем» 30 ноября. Минчане в этот же день проведут матч со «Спартаком» в гостях.

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