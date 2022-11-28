Минское «Динамо» с крупным счётом победило одноклубников из Москвы, Демков набрал три очка

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Победу со счётом 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) одержали гости.
На девятой минуте первого периода две шайбы хозяев подряд забросили Владислав Михайлов с передачи Богдана Тринеева и Джордан Уил с передач Сергея Бойкова и Александра Скоренова. На последней минуте периода Артём Демков с передач Райана Спунера и Сергея Сапего сократил отставание минчан в счёте.
На четвёртой минуте второго периода Райан Спунер с передач Джона Гилмора и Вадима Мороза сделал счёт 2:2. Через две минуты Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Ника Меркли вывел гостей вперёд. На 16-й минуте второго периода четвёртую шайбу минчан забросил тот же Горбунов с передач Джозефа Душака и Ника Меркли.
Пятую шайбу гостей на второй минуте третьего периода забросил Виталий Пинчук с передач Артёма Демкова и Джона Гилмора. На 16-й минуте заключительной двадцатиминутки Артём Демков довёл счёт до крупного.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч московское «Динамо» сыграет с «Витязем» 30 ноября. Минчане в этот же день проведут матч со «Спартаком» в гостях.
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