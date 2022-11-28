Мартемьянов: матч был очень сложный для «Сибири», попросили парней играть активнее

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итог матча с «Северсталью» (3:2) и вспомнил поражение в прошлом матче от «Локомотива» (0:3).
«Готовились, что «Северсталь» будет очень быстро играть в короткий пас. У них мобильные нападающие, очень приличный и быстрый переход из обороны в атаку, и из атаки в оборону. Всё-таки, они выглядели посвежее, и первые два периода у нас не сложились. Соперник делал прекрасные наложения, следствие того — пошли ненужные удаления у нас, пропустили в меньшинстве два гола. Но затем перешли на три пятёрки полностью. Парни завелись, попросили их играть активнее в зоне соперника, что принесло свои плоды. Команда шла вперёд, до конца, и вчетвером хороший гол забили. Благодарен тому же Беку, что хладнокровно реализовал буллит — это стало хорошим подспорьем для возвращения в игру. А так, матч был очень сложный для нас.
Какие выводы были сделаны после игры в Ярославле? Постарались забыть ту игру? Зачем нам её забывать, мы помним всё хорошо, свои ошибки — где правильно играли, а где нет. В Ярославле очень мастеровитая команда, которая не давала нам шансов», — приводит слова Мартемьянова сайт «Сибири».
Новосибирский клуб 30 ноября сыграет с «Ак Барсом» в гостях.
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