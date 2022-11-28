Разин: кто не видел саму игру, советую, «Северсталь» не так плохо смотрится

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:3) и оценил игру 19-летнего форварда клуба Александра Суворова, оформившего дубль в сегодняшнем матче.

«Показал ребятам вчера все голы, пропущенные в октябре и ноябре. В проигранных матчах. Решающие голы. Все голы или мы сами себе привозили, или там были глупейшие ошибки, расхлябанность. Видимо, не всё показал. Какие голы мы сегодня пропускали… Хочется извиниться перед болельщиками. Ребята стараются. Парень 2005 года при счёте 2:0 пинает клюшку в сторону игрока другой команды. Мы даём глотнуть сопернику воздуха. Бывает такое. Казнить этого парня я не могу. Надо его поддержать. Казнить надо только самого себя, не рассказал ему эти правила. Надеюсь, ему будет урок. Стрелы мы в него ни в коем случае не кидаем. Мы сами себе на ровном месте привезли третий гол. Надо через всё это пройти. Надо пережить. Это тяжело. Были ситуации намного хуже. Время есть исправить всё это. Игра есть. Кто не видел саму игру, советую: посмотрите, мы не так плохо смотримся.

За счёт чего Суворов так прогрессирует несмотря на две травмы в течение сезона? С молодыми больше разговариваешь, больше объясняешь их роль. Больше готовишь психологически. Сашка не исключение. Он боец. С характером. Парень и хочет, и старается. Немного его раскрепостили, дали больше времени и в большинстве, и в меньшинстве. Он почувствовал доверие. Доверие окрыляет молодых. Вот отсюда результат», — цитирует Разина сайт «Северстали».

Следующий матч «Северсталь» проведёт в гостях со СКА 1 декабря.