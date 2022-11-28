Кудашов – о 2:6: после незасчитанного гола всё повалилось как снежный ком

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от минских одноклубников (2:6).

«Естественно, что счёт и результат нас не устраивают. А игру можно разделить до того момента, когда не засчитали гол. До него всё было нормально, а потом повалилось как снежный ком. Положительная ситуация в том, что эти игры и этот последний отрезок дали возможность посмотреть на игроков с другой стороны – в сложной ситуации – и определить, кто из них на что способен в сложные моменты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После поражения бело-голубые располагаются на пятой строчке в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч московское «Динамо» сыграет с «Витязем» 30 ноября.