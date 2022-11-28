«Быстрей бы всё это закончилось». Алексей Кудашов – о ситуации с составом «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от минских одноклубников (2:6) рассказал об игре в меньшинстве своей команды и о ротации состава москвичей.

«Меньшинство? Давайте похвалим Минск. На самом деле, они играли здорово. Да, у нас есть моменты, которые мы пытаемся исправить. Это и сочетания нападающих и защитников. Да, пока не всё получается, но это проблема поправимая. Это несложно. Меньшинство мы наладим.

Нет никакого улучшения в плане блокированных бросков? Пока не готов об этом говорить, статистику не видел. Наверное, не всегда была возможность блокировать броски. А те голы, которые были забиты, они прошли мимо блоков. Я сейчас не буду голословно говорить, надо посмотреть моменты. Просто не видел – была ли там возможность блокировать или сел кто-то неправильно. Поэтому давайте отложим эту тему.

Из-за постоянных вынужденных изменений состава разладилось большинство? Есть ситуация, через которую надо пройти. Тут нет ничего особенного. Раз в год или несколько раз в год такое происходит, это стандартная ситуация. Быстрей бы всё это закончилось», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч московское «Динамо» сыграет с «Витязем» 30 ноября.