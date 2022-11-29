Артемий Панарин прервал 12-матчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Закончился первый период, счёт 2:2.



Счёт в матче был открыт уже на второй минуте игрового времени — отличился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.



Благодаря этой заброшенной шайбе Панарин сумел прервать 12-матчевую безголевую серию. Для Панирна эта заброшенная шайба стала шестой в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Панарин в текущем сезоне сыграл за клуб из Нью-Йорка 22 матча, набрав 25 (6+19) очка. Последний раз Артемий забивал в матче «Аризоной» (3:2) 31 октября 2022 года.



Ранее Панарин забивал в матче с «Эдмонтон Ойлерз», однако судьи отменили взятие ворот в том матче.

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