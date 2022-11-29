«Тампа» в концовке совершила яркий камбэк с «Баффало», у Кучерова три очка

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг. Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе хозяев забитыми шайбами по ходу встречи отличились Тейдж Томпсон, Джек Куинн, Тайсон Джост, Дилан Козенс, а также Джефф Скиннер.

У гостей в этой встрече дублем отметился Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, ещё по разу отличились Кори Перри и российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился тремя результативными передачами.

К началу третьего периода хозяева вели со счётом 5:3, однако «Тампа» забила дважды и перевела встречу в овертайм, в котором Стивен Стэмкос забросил свою вторую шайбу и принёс победу гостям.