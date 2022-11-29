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«Тампа» в концовке совершила яркий камбэк с «Баффало», у Кучерова три очка

«Тампа» в концовке совершила яркий камбэк с «Баффало», у Кучерова три очка
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг. Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе хозяев забитыми шайбами по ходу встречи отличились Тейдж Томпсон, Джек Куинн, Тайсон Джост, Дилан Козенс, а также Джефф Скиннер.

У гостей в этой встрече дублем отметился Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, ещё по разу отличились Кори Перри и российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился тремя результативными передачами.

К началу третьего периода хозяева вели со счётом 5:3, однако «Тампа» забила дважды и перевела встречу в овертайм, в котором Стивен Стэмкос забросил свою вторую шайбу и принёс победу гостям.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 6
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 07:54 (5x4)   0:2 Перри (Стэмкос) – 16:48 (5x5)   1:2 Томпсон – 17:54 (5x5)   2:2 Куинн (Петерка, Пауэр) – 18:53 (5x5)   3:2 Джост (Окпосо, Гиргенсонс) – 29:07 (5x5)   3:3 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 36:26 (5x4)   4:3 Козенс (Далин, Самуэльссон) – 49:37 (5x5)   5:3 Скиннер (Томпсон, Так) – 54:19 (5x5)   5:4 Стэмкос (Киллорн, Сергачёв) – 54:35 (5x5)   5:5 Кучеров (Сергачёв, Стэмкос) – 57:58 (6x4)   5:6 Стэмкос (Пол) – 62:44 (3x3)
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