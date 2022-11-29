«Тампа» в концовке совершила яркий камбэк с «Баффало», у Кучерова три очка

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг. Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.
В составе хозяев забитыми шайбами по ходу встречи отличились Тейдж Томпсон, Джек Куинн, Тайсон Джост, Дилан Козенс, а также Джефф Скиннер.
У гостей в этой встрече дублем отметился Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, ещё по разу отличились Кори Перри и российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился тремя результативными передачами.
К началу третьего периода хозяева вели со счётом 5:3, однако «Тампа» забила дважды и перевела встречу в овертайм, в котором Стивен Стэмкос забросил свою вторую шайбу и принёс победу гостям.
- 29 ноября 2022
-
06:26
-
06:24
-
06:21
-
06:02
-
05:54
-
05:49
-
05:40
-
05:35
-
04:11
- 28 ноября 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:39
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:07
-
22:02
-
21:48
-
21:42
-
21:15
-
21:07
-
20:38
-
20:30
-
20:25
-
20:13
-
20:03