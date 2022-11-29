Шестёркин: вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал собственную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5).

«Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно. Каждый их гол был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, я обязан играть лучше. А я играю так плохо», — приводит слова российского вратаря журналист Винс Меркольяно.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Томаш Татар, Джек Хьюз, Майкл Маклауд, а также белорус Егор Шарангович. За «Рейнджерс» в этой встрече забивали Мика Зибанеджад, Винсент Трочек, а также российский форвард Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала шестой в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 19 результативных передач в 22 играх. Шестёркин завершил матч с 33 сейвами после 37 бросков, пятая шайба влетела в пустые ворота.