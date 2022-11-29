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Никита Кучеров признан второй звездой матча с «Баффало»

Никита Кучеров признан второй звездой матча с «Баффало»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг. Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча.

Первой звездой признан форвард гостей Стивен Стэмкос, отметившийся двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Второй звездой стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого заброшенная шайба и два ассиста.

Третья звезда — форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, забросивший одну шайбу и сделавший столько же результативных передач.

Напомним, к началу третьего периода хозяева вели со счётом 5:3, однако «Тампа» забила дважды и перевела встречу в овертайм, в котором Стивен Стэмкос забросил свою вторую шайбу и принёс победу гостям.

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