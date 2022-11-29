Галлан — о реакции Шестёркина на поражение: проблема — это команда, нужно всё исправить

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) ответил на вопрос, считает он ответственным за сегодняшнюю неудачу российского голкипера Игоря Шестёркина, который ранее сам взял на себя вину за поражение.

«Игра Шестёркина стала проблемой для команды? Наша проблема — это команда. Вся наша группа — тренеры и все игроки. Мы должны всё исправить», — заявил Галлан на пресс-конференции.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Томаш Татар, Джек Хьюз, Майкл Маклауд, а также белорус Егор Шарангович. За «Рейнджерс» в этой встрече забивали Мика Зибанеджад, Винсент Трочек, а также российский форвард Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала шестой в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 19 результативных передач в 22 играх. Шестёркин завершил матч с 33 сейвами после 37 бросков, пятая шайба влетела в пустые ворота.