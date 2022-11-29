В матче «Баффало» — «Тампа» произошла массовая стычка с участием Никиты Кучерова

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг. Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

За четыре с лишним минуты до окончания третьего периода между игроками обеих команд произошла массовая стычка. Началась она со столкновения российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова с вратарём «Баффало» Укко-Пекка Луукконеном. Кучерова толкнул игрок соперника, после чего россиянин врезался в голкипера. Далее потасовка приняла массовый характер и в ситуацию пришлось вмешаться арбитрам.

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Напомним, Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами.