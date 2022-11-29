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Стэмкос мощным броском угодил в Любушкина, россиянин упал на лёд после блока

Стэмкос мощным броском угодил в Любушкина, россиянин упал на лёд после блока
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг. Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В одном из эпизодов канадский нападающий гостей Стивен Стэмкос угодил мощным броском в российского защитника Илью Любушкина. Россиян не смог удержаться на ногах и упал на лёд.

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В составе хозяев заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Тейдж Томпсон, Джек Куинн, Тайсон Джост, Дилан Козенс, а также Джефф Скиннер.

У гостей в этой встрече дублем отметился Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, ещё по разу отличились Кори Перри и российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился тремя результативными передачами.

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