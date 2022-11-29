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Болельщики «Нью-Джерси» издевались над Шестёркиным после его провала в матче

Болельщики «Нью-Джерси» издевались над Шестёркиным после его провала в матче
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

После того, как российский голкипер проигравшей команды Игорь Шестёркин пропустил четыре шайбы подряд, болельщики соперников начали издевательски сканировать его имя.

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В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Томаш Татар, Джек Хьюз, Майкл Маклауд, а также белорус Егор Шарангович. За «Рейнджерс» в этой встрече забивали Мика Зибанеджад, Винсент Трочек, а также российский форвард Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала шестой в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 19 результативных передач в 22 играх. Шестёркин завершил матч с 33 сейвами после 37 бросков, пятая шайба влетела в пустые ворота.

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