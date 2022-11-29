«Эдмонтон» отыгрался за 5 секунд до конца 3-го периода и победил «Флориду» в овертайме

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий гостей Мэттью Ткачук с передач Ника Казинса и Сэма Беннетта.

В середине второго периода восстановил равенство в счёте Коннор Макдэвид с передач Зака Хаймана и Райана Ньюджента-Хопкинса.

На шестой минуте третьего периода Тайсон Бэрри с передач Зака Хаймана и Бретта Кулака вывел «нефтяников» вперёд. На 11-й минуте периода счёт 2:2 сделал Антон Лунделль с передач Сэма Райнхарта и Ээту Луостаринена. В конце периода Брэндон Монтур с передачи Аарона Экблада вывел гостей вперёд. За пять секунд до конца третьего периода Эван Бушар сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.

В овертайме шайба Леона Драйзайтля принесла победу хозяевам.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Чикаго» в гостях 1 декабря, «Флорида» отправится в гости к «Калгари» 30 ноября.