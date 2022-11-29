Шестёркин перед матчем с «Нью-Джерси» поддержал борющегося с раком Амирова

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин перед матчем регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) поддержал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, борющегося с раком.
Шестёркин в раздевалке команды продемонстрировал плакат с надписью «Я борюсь для тебя, Амиров».
Фото: «Твиттер» «Нью-Йорк Рейнджерс»
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
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