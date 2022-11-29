«Эдмонтон» в матче с «Флоридой» установил уникальное достижение в НХЛ

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.
«Нефтяники» сравняли счёт в матче за пять секунд до конца третьего периода, а в овертайме забросили через 22 секунды. Таким образом, 27 секунд — самое короткое время между голом, забитым в основное время, и голом в овертайме в истории НХЛ, сообщает OptaSTATS в своём «твиттере».
«Эдмонтон» после победы располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 24 очка после 22 матчей. «Флорида» также с 24 очками находится на девятой строчке в таблице Востока.
В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Чикаго» в гостях 1 декабря, «Флорида» отправится в гости к «Калгари» 30 ноября.
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