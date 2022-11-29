Плющев — об игре «Авангарда»: тягостное зрелище, играют от обороны, за счёт одного звена

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру «Авангарда» в последних встречах и заявил, что омский клуб после утверждения на посту главного тренера Михаила Кравеца «остановился».

«Авангард» после того, как с Михаила Кравеца сняли «исполняющего обязанности», остановился — по одному забитому голу «Спартаку» и «Ак Барсу», по два — «Северстали» и «Локомотиву». Команда словно бы вернулась на свою 12-матчевую гостевую серию, с которой и начался кризис. Играет от обороны, за счёт одного звена, способного реализовать большинство. Тягостное зрелище.

То, что в октябре при Кравеце Омск резко прибавил, — это был отложенный эффект. Боб Хартли и Дмитрий Рябыкин поставили систему, существовали определённые требования для её исполнения. Как только неудобного для игроков тренера выдавили, пришла свобода с элементами анархии.



Да, на старых дрожжах и на долгой домашней серии Омск побежал. Теперь эмоции прошли, все поняли, что новый тренер останется, он помягче и поспокойнее, чем Рябыкин. Результаты ухудшились, тренеры, пытаясь стабилизировать игру, перешли на пассивную, старомодную систему. Её мы и увидели в Ярославле. В исполнении обеих команд», — заявил Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

«Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 41 очко.