Форвард «Каролины» Свечников вспомнил о драке с Овечкиным

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вспомнил драку с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, произошедшую в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли три года назад, и оценил погоню игрока «столичных» за рекордом Уэйна Гретцки.

«Получилось пообщаться с Овечкиным после той драки? Да, получилось, даже клюшками обменялись с ним, всё нормально. Драка — часть хоккея, тем более в плей-офф. Ну подрался и подрался, вышел с игры, у тебя всё нормально, всё уже забыл. Я вообще об этом не думаю, что мы там подрались и теперь у нас будут плохие отношения.

Удивляет ли то, что человек в 37 лет 50 шайб за сезон забрасывает? Конечно, удивляет. Думаю, что в лиге не было русских, которые так играли в таком возрасте. Надеюсь, что он побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ, болею за Александра, чтобы у него получилось. Что здесь говорить, самая настоящая звезда», — цитирует Свечникова «Спорт-экспресс».

Свечников в текущем регулярном сезоне НХЛ сыграл за «ураганов» 22 матча, в которых набрал 22 (13+9) очка.