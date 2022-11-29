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Сорокин признан третьей звездой игровой недели в НХЛ

Сорокин признан третьей звездой игровой недели в НХЛ
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Национальная хоккейная лига назвала главных звёзд очередной недели регулярного сезона.

Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он провёл три матча, в которых одержал три победы. Из 107 бросков 27-летний вратарь отразил 103, а в матче с «Эдмонтоном» он сыграл «на ноль» (3:0).

Второй звездой недели назвали защитника «Виннипег Джетс» Джоша Моррисси. В четырёх матчах он забросил три шайбы (две из которых – в овертаймах) и отдал четыре голевые передачи.

Первой звездой прошедшей недели был признан нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. В четырёх матчах он забил шесть голов и отдал два голевых паса. Робертсон занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 36 (19+17) очков.

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