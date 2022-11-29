Нападающий системы «Металлурга» Рожков покинул клуб

Форвард системы «Металлурга» Никита Рожков расторг контракт с «Магниткой», сообщает официальный телеграм-канал клуба.

22-летний хоккеист в текущем сезоне за магнитогорский клуб не сыграл ни одного матча. В ВХЛ за «Южный Урал» форвард сыграл 24 матча, в которых набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».

Всего за «Металлург» у Рожкова 44 встречи, в которых он отметился тремя голевыми передачами с показателем полезности «-2».

Никита весной 2022 года стал обладателем Кубка Петрова, одержав победу с тюменским «Рубином» в финальной серии ВХЛ над питерским «Динамо».

«Металлург» после 34 матчей набрал 48 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.