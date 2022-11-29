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«Бостон Брюинз» поместил чемпиона мира на драфт отказов

«Бостон Брюинз» поместил чемпиона мира на драфт отказов
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«Бостон Брюинз» поместил шведского защитника Антона Строльмана на драфт отказов, сообщает официальный сайт клуба.

В октябре 36-летний хоккеист подписал контракт с клубом на год и $ 1 млн. В текущем сезоне НХЛ Строльман сыграл восемь матчей, в которых не набрал очков при показателе полезности «-3», двух минутах штрафа и среднем времени на льду 15.22.

Антон был выбран на драфте НХЛ в 2005 году клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом раунде под общим 216-м номером.

Строльман выигрывал золотые медали в составе сборной Швеции в 2017 году на чемпионате мира в Германии и Франции.

Напомним, «Бостон» в матче с «Каролиной» (3:2 ОТ) выиграл 12-й домашний матч подряд со старта сезона и установил новый рекорд НХЛ.

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