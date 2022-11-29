Матвей Заседа рассказал, что было самым тяжёлым в системе Боба Хартли

Форвард «Спартака» Матвей Заседа вспомнил о работе с бывшим главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли и рассказал, что было самым тяжёлым в системе его тренировок. Заседа провёл пять игр за омский клуб в сезоне-2017/2018.

«Каким запомнился Хартли? Мне запомнился момент, когда я после «Авангарда» оказался снова в «Амуре». Хотя и играл в основном в ВХЛ, на Новый год вернулся в Хабаровск и мне дали шанс сыграть с «Куньлунем». Я вышел, две забил, одну отдал. После матча беру телефон, а там сообщение от Боба: «Красавчик, так держать, я за тобой слежу, респект» – ну и так далее, там большое было сообщение. Такой вот он человек, что лично может написать игроку, который даже не в его команде. Я впервые в своей карьере так близко общался с тренером. Не как «тренер — игрок», а как «человек — человек». В плане тактики и деталей он, конечно, очень придирчивый. Хартли умеет разделять работу и обычное человеческое общение. Он много говорил о том, что хоккей — это бизнес. Как ты ешь, как ты спишь, как восстанавливаешься — это всё инвестиции в твоё тело, которое тебя кормит.

Языковой барьер не мешал? Я вообще не знаю английский! Он, кстати, когда писал мне в WhatsApp, а было это не один раз, добавлял русские слова вроде udachi. А так нам помогал тренер-переводчик. Поначалу было тяжеловато, но вскоре начинаешь понимать все хоккейные термины. Глобальных проблем нет.

Что самое тяжёлое было в системе Хартли? Мне сложнее всего давалась игра в обороне. Он мне говорил: «У тебя есть игра в атаке, она идеальная, претензий вообще нет, но пока ты не научишься играть в обороне — играть в атаке ты у меня не будешь». Так Боб меня и в оборону ставил, и в центр. Перемешивал всех по позициям. Нападающие делали упражнения для защитников. Мучил просто в этом плане! Учил правильно падать на месте защитника при выходе «два в одного». Уже даже ждал в матче, когда произойдёт такой эпизод, чтобы себя проявить. Но так и не оказался ни разу в обороне последним», — приводит слова Заседы Sport24.

В текущем сезоне КХЛ 23-летний нападающий за 24 матча за красно-белых набрал 13 (9+4) очков с показателем полезности «-5».