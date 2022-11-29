Заседа: у Гришина все упражнения тяжёлые, не физически, а по мышлению

Нападающий «Спартака» Матвей Заседа рассказал о тренировках главного тренера красно-белых Игоря Гришина и привёл в пример одно из упражнений.

«После смены главного тренера внедрились уникальные тренировки. В чём они заключаются? Ещё когда я попал на сборы в «Химик», то столкнулся с тренировками, которые сейчас Игорь Гришин даёт в «Спартаке». Так у меня голова чуть не лопнула! Все упражнения тяжёлые. Не физически тяжёлые, а по мышлению. Нужно быстро соображать, ориентироваться в пространстве. Я поразился, что более молодые ребята из «Химика» спокойно делали эти упражнения, а меня они вводили в ступор. Как так, ведь я опытнее? Потом, когда адаптировался и довёл всё до автоматизма, хоккей для меня перевернулся. Хоккей раскрылся во всей красе. Всё-таки атака — это моя стихия.

Объяснить на примере одного упражнения? Я уже думал об этом, потому что так или иначе придется помогать новеньким. И это довольно сложно, но я попробую. Идет игра «пять на три», начинается со вбрасывания. Если пятёрка выиграла — она атакует. Сразу после атаки ворот, если тройка выбрасывает, двое меняются, а один — идёт загонять. Из пятёрки последний нападающий идёт на смену, двое нападающих открываются, а защитники начинают атаку. Как только защитники начали атаку — они меняются. Потом, когда заходишь в зону, проводишь атаку с ходу. Если не прошла и встаёте в зону, то должны удерживать шайбу до тех пор, пока остальные двое нападающих не поменяются. А тот, кто из тройки загонял, он меняется на возврате, когда идёт атака с ходу.

Как конкретно это упражнение помогает прибавить в игре? Быстро атаковать. Когда тройка выходит, то тебя один прессингует, а двое идут на смену. Они идут на дальнюю лавку, то есть у тебя двое нападающих в средней зоне открываются и оказываются свободными. У защитников задача как можно быстрее начать атаку. У нас в принципе такая система: без долгих монотонных раскатов, всё вперед, всё в атаку», — приводит слова Заседы Sport24.

«Спартак» после 37 сыгранных матчей набрал 41 очко и располагается на шестом месте в таблице Запада.