Слепышев: у ЦСКА продолжаются проблемы со стартом матча

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о своём возвращении на лёд и оценил игру с «Витязем» (6:4). Напомним, форвард пропустил четыре матча москвичей.

«Что произошло в эти пять минут первого периода, когда пропустили три шайбы? У нас продолжаются проблемы со стартом матча. Работаем, разговариваем. Надеюсь, такого не повторится, так как это непозволительно. Вытаскивать матчи с 0:3 достаточно тяжело. Хорошо, что вчера это получилось, проявили характер. Но мы недовольны первым периодом.

Моё самочувствие сейчас? Всегда пауза немного выбивает из ритма. Что-то получалось, что-то нет, но в целом считаю, что была неплохая игра. Буду добавлять дальше.

Как оценю игру молодых хоккеистов клуба? Вчера поздравляли Матвея Васина с первой шайбой, и сегодня тоже (смеётся). Ребята молодцы, уверенно сыграли для первого матча. Я считаю, что волнения от них не чувствовалось. Надеемся на них и дальше, много травм у нас, ребята молодцы!

Какой игры жду завтра с «Авангардом»? Я скажу так, что в этом сезоне вообще все команды подравнялись. Все матчи достаточно тяжёлые. У нас есть проблемы в своей игре, нужно над этим работать, исключать их. Стараемся больше думать о себе, чем о сопернике», — приводит слова Слепышева сайт ЦСКА.

Антон Слепышев в текущем сезоне сыграл за армейцев 26 матчей, в которых набрал 19 (6+13) очков.