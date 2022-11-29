Кучеров сравнялся с Яромиром Ягром по количеству голевых пасов в первом 21-м матче сезона

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Для 29-летнего форварда эти ассисты стали 22-м, 23-м и 24-м в 21-й встрече нынешнего сезона.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Кучеров вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству результативных передач в первом 21-м матче сезона среди крайних нападающих. Россиянин сравнялся с Яромиром Ягром, который в сезоне-2022/2023 также отдал 24 ассиста. Больше голевых пасов смогли сделать только Роб Браун (25 — в сезоне-1988/1989), Микко Рантанен (26 — в сезоне-2018/2019), Ягр (26 — в сезоне-1995/1996), Марк Рекки (26 — в сезоне-1992/1993), Сергей Макаров (26 — в сезоне-1989/1990), Мишель Гуле (27 — в сезоне-1987/1988), Майк Босси (27 — в сезоне-1984/1985) и Дэйв Тэйлор (27 — в сезоне-1981/1982).

Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.