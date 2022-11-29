Макдэвид обошёл легенду НХЛ Яри Курри по количеству матчей с 3+ очками до 26 лет

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал две результативные передачи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». 25-летний нападающий «нефтяников» набрал три очка.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Макдэвида эта встреча стала 90-й в карьере, когда он записывал на свой счёт не менее трёх результативных действий. Благодаря этому канадский форвард вышел на единоличное шестое место в истории НХЛ по количеству матчей с 3+ очками до достижения 26-летнего возраста. Макдэвид обошёл Яри Курри, на счету которого 89 таких встреч. Больше провели лишь Брайан Троттье (91), Дэйл Хаверчук (93), Стив Айзерман (97), Марио Лемье (141) и Уэйн Гретцки (263).
Макдэвиду исполнится 26 лет 13 января 2023 года.
Напомним, в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.
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