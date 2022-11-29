А. Свечников ответил на вопрос, изменилось ли к нему отношение в «Каролине» после февраля

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о том, чего ему не хватает в США из того, что есть дома, по чему он скучает. Кроме того, форвард «ураганов» ответил на вопрос, изменилось ли к нему отношение в команде после событий февраля 2022 года. Свечников рассказал, обсуждались ли в раздевалке политические темы.

«По чему больше всего скучаю? Это точно еда. Естественно, друзья, семья, хотя мама с папой приезжают к нам, но всё равно скучаю по ним. Просто вся наша русская атмосфера: в баню пойти, на дачу поехать, шашлыки пожарить — это всё в кайф. Туда ты приезжаешь, времени особо нет, сезон подходит, ты постоянно в работе, игры через день. Сезон заканчивается, прилетаешь домой, сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти.



Чувствовал ли после февраля какое-то особое отношение к себе из-за того, что я русский? Всё осталось так же, как было, даже не думал об этом, приходил, выполнял свою работу. Ребята хорошо относились, как и всегда, в принципе. В раздевалке политические моменты обсуждали? Я думаю, они старались при мне не обсуждать, может быть, между собой что-то и обсуждали. Я особенно ни с кем не разговаривал на эту тему», — приводит слова Свечникова «Спорт-экспресс».

Сейчас на счету российского нападающего 22 (13+9) очка в 22 матчах сезона.