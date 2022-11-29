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Мозякин: ЦСКА играет в хоккей, который мне не очень интересно смотреть

Мозякин: ЦСКА играет в хоккей, который мне не очень интересно смотреть
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Легендарный российский нападающий, бывший форвард «Металлурга» Сергей Мозякин поделился мнением о «Торпедо» и ЦСКА.

«Сейчас хоккей поменялся. Смотрю матчи «Торпедо», мне интересно смотреть. Там ребята реально творят на льду. Пасы 50/50 — это же интересно: когда проходят, получается красиво. Смотрим другие команды — не буду называть, — даже неинтересно смотреть. Вот реально. ЦСКА играет в хоккей, который мне не очень интересно смотреть. А вот за «Магниткой» в прошлом году было интересно наблюдать.

Результат прошлого сезона? Ну хорошо, с результатом всё понятно. По той же игре, по той же системности был момент, когда сами отдали. Какой-то системности тут не вижу. Мы же обыгрывали ЦСКА. Почему либо комбинационно, либо бей-беги? Мы всегда пытались играть в пас. Для меня тоже интересно, почему мы бежим с шайбой, почему нельзя просто отдать передачу — пытаемся кого-то обогнать.

Может ли «Торпедо» дать новую моду в КХЛ? Я надеюсь. Мне интересно следить за работой Игоря Ларионова. Правильные вещи говорит. За границей пожил, там посмотрел всё и сейчас пытается сюда принести это. Мне хотелось бы, чтобы «Торпедо» доказало, что хоккей должен быть всё же для болельщиков, должна быть красота, интерес», — сказал Мозякин в эфире YouTube-канала КХЛ.

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