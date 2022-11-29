Канадский форвард «Металлурга» Карри забросил первую шайбу с 8 сентября

В эти минуты на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 4:1 в пользу гостей.
На 35-й минуте при равенстве — 1:1 — магнитогорцы получили возможность реализовать лишнего, разыграв ситуацию «шесть на пять». Капитан «Металлурга» Егор Яковлев на синей линии отдал передачу на канадского нападающего Брендана Лайпсика. Форвард приблизился к воротам и бросил. Голкипер «Куньлуня» Алексей Мурыгин отразил шайбу, однако она отскочила к Джошу Карри. Канадский нападающий добил её в ворота — 2:1.
Отметим, что для Карри этот гол стал вторым в сезоне — в 24-й встрече, а также первым с 8 сентября.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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