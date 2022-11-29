Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Металлурга» Карри забросил первую шайбу с 8 сентября

Канадский форвард «Металлурга» Карри забросил первую шайбу с 8 сентября
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 4:1 в пользу гостей.

На 35-й минуте при равенстве — 1:1 — магнитогорцы получили возможность реализовать лишнего, разыграв ситуацию «шесть на пять». Капитан «Металлурга» Егор Яковлев на синей линии отдал передачу на канадского нападающего Брендана Лайпсика. Форвард приблизился к воротам и бросил. Голкипер «Куньлуня» Алексей Мурыгин отразил шайбу, однако она отскочила к Джошу Карри. Канадский нападающий добил её в ворота — 2:1.

Отметим, что для Карри этот гол стал вторым в сезоне — в 24-й встрече, а также первым с 8 сентября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
«Куньлунь» в матче с «Металлургом» проведёт акцию по борьбе с раковыми заболеваниями
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022