Канадский форвард «Металлурга» Карри забросил первую шайбу с 8 сентября

В эти минуты на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 4:1 в пользу гостей.

На 35-й минуте при равенстве — 1:1 — магнитогорцы получили возможность реализовать лишнего, разыграв ситуацию «шесть на пять». Капитан «Металлурга» Егор Яковлев на синей линии отдал передачу на канадского нападающего Брендана Лайпсика. Форвард приблизился к воротам и бросил. Голкипер «Куньлуня» Алексей Мурыгин отразил шайбу, однако она отскочила к Джошу Карри. Канадский нападающий добил её в ворота — 2:1.

Отметим, что для Карри этот гол стал вторым в сезоне — в 24-й встрече, а также первым с 8 сентября.

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