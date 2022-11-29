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Журналист The Athletic рассказал, может ли «Вашингтон» выменять Патрика Кейна из «Чикаго»

Журналист The Athletic рассказал, может ли «Вашингтон» выменять Патрика Кейна из «Чикаго»
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир, специализирующийся на матчах «Вашингтон Кэпиталз», ответил на вопрос, может ли руководство «столичных» выменять нападающего Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс».

«Зависит от обстоятельств.

Поражения продолжат накапливаться? Какое место в турнирной таблице будут занимать «Блэкхоукс»? (Не могу поверить, что только что задал этот вопрос, но вот мы здесь.) Если «Блэкхоукс» рассматривают предложения, какова будет запрашиваемая цена? Откажется ли Кейн от своего пункта о запрете передвижения?

Мы не знаем ответов ни на один из этих вопросов прямо сейчас. Но я могу сказать вам следующее: топ-6 с Кейном заиграли бы веселее, это, вероятно, помогло бы исправить проблемы в атаке «Вашингтона» и стать бронежилетом от него из-за отсутствия Ти Джея Оши или слабого старта Тома Уилсона после его возвращения.

Отмечу: № 88 доступен для «Вашингтона», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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