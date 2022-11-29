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СКА чуть не упустил преимущество в три гола, однако всё равно обыграл «Сочи»

СКА чуть не упустил преимущество в три гола, однако всё равно обыграл «Сочи»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хуснутдинов (Яшкин, Педан) – 12:16 (5x5)   2:0 Яшкин (Гусев, Хуснутдинов) – 14:49 (5x5)   3:0 Никишин (Хайруллин, Солянников) – 35:08 (5x5)   3:1 Зоркин (Феоктистов, Гараев) – 40:38 (5x5)   3:2 Хафизов (Феоктистов, Гормли) – 43:40 (5x4)   4:2 Хуснутдинов (Гусев) – 48:26 (5x5)   5:2 Гусев (Яшкин) – 51:46 (5x5)

На 13-й минуте Марат Хуснутдинов вывел СКА вперёд. Через две с половиной минуты Дмитрий Яшкин удвоил преимущество армейцев. На 36-й минуте Александр Никишин забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 41-й минуте Никита Зоркин отыграл один гол. Через три минуты Тимур Хафизов, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума. На 49-й минуте Марат Хуснутдинов оформил дубль. На 52-й минуте Никита Гусев забил пятый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 1 декабря в Санкт-Петербурге сыграет с «Северсталью». «Сочи» 2 декабря примет минское «Динамо».

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