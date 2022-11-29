СКА чуть не упустил преимущество в три гола, однако всё равно обыграл «Сочи»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

На 13-й минуте Марат Хуснутдинов вывел СКА вперёд. Через две с половиной минуты Дмитрий Яшкин удвоил преимущество армейцев. На 36-й минуте Александр Никишин забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 41-й минуте Никита Зоркин отыграл один гол. Через три минуты Тимур Хафизов, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума. На 49-й минуте Марат Хуснутдинов оформил дубль. На 52-й минуте Никита Гусев забил пятый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 1 декабря в Санкт-Петербурге сыграет с «Северсталью». «Сочи» 2 декабря примет минское «Динамо».