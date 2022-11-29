Р. Ротенберг — о том, с какой планеты прилетел Гусев: с Земли

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Сочи» поделился мнением о нападающем Никите Гусеве.

«Попугаев и Глотов в четвёртом звене? Мы ищем лучшие сочетания, нам нужна командная скорость. Смотрим исходя из того, что имеем, как подобрать состав на победу.

С какой планеты к нам прилетел Гусев? С планеты Земля. Здесь наша совместная работа с каждым игроком. Он не проходил с нами предсезонку, но мы работали по одной системе. Была индивидуальная подготовка, мы были постоянно на связи. Готовились к тому, чтобы он вернулся к нам в команду. Никита молодец, хорошо подготовился. Это огромный труд, который даёт результат. Продолжаем дальше, мы можем играть ещё лучше.

Результативная серия Хуснутдинова? У нас у каждого игрока мотивация, наша задача — мотивировать, находить правильные слова. Рады, что ребята правильно реагируют на эти слова. Марат молодец, что прогрессирует. Но мы видим, что он может играть ещё лучше, у него огромный потенциал.

Во время просмотра отменённого гола «Сочи» все постоянно выходили на лёд, держали себя в тонусе, у нас с этим нет проблем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.