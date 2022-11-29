«Кучеров — грязный игрок, иногда он срывается с цепи». Капитан «Баффало» о массовой стычке

Капитан «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо прокомментировал момент встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский нападающий «молний» Никита Кучеров в конце третьего периода врезался во вратаря «клинков» Укко-Пекку Луукконена после того, как его толкнули. Затем стычка переросла в массовую потасовку.

«Он плохо сыграл. Он, безусловно, потрясающий игрок, но он также и грязный. Он просто вот такой. Ты знаешь, что собираешься получить: иногда он срывается с цепи, иногда позволяет себе некоторые вольности. Мы ещё увидимся с этими парнями, но, да, мы явно расстроены. Я про то, что они говорят эту чушь, что его затолкали в ворота. Он ехал туда, он знал, что делал.



Так что, да, Далс (защитник «Баффало» Расмус Далин. — Прим. «Чемпионата») хорошо ответил. Если кто-то собирается врезаться в нашего вратаря, мы воздадим ему сполна. Так что с этим проблем нет, мы все вмешались в эту ситуацию», — приводит слова Окпосо Buffalo Hockey Beat.

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