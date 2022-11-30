Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» разгромить «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Таким образом, «Шаркс» сумели прервать свою неудачную серию из трёх поражений.
В составе победителей забивали Мэтт Ньето, Томаш Гертл (дубль), Логан Кутюр. На счету россиянина Александра Барабанова результативная передача.
Российский форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».
В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».
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