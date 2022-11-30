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Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» разгромить «Монреаль»

Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» разгромить «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Таким образом, «Шаркс» сумели прервать свою неудачную серию из трёх поражений.

В составе победителей забивали Мэтт Ньето, Томаш Гертл (дубль), Логан Кутюр. На счету россиянина Александра Барабанова результативная передача.

Российский форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ньето (Барабанов, Кутюр) – 01:33 (5x5)   0:2 Гертл (Лабанк, Чичек) – 42:29 (5x5)   0:3 Кутюр (Беннинг, Власик) – 43:44 (5x5)   0:4 Гертл (Лабанк, Майер) – 57:46 (en)
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