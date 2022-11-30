Гол и передача Свечникова принесли «Каролине» победу над «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Уже на 5-й минуте Сидни Кросби открыл счёт в матче за команду хозяев. Ему с пасами помогли Джейк Гюнцель и Пьер-Оливье Жозеф. На 26-й минуте сравнял Мартин Нечас с передач Бретта Песке и Себастьяна Ахо. Следующий гол на счету российского нападающего гостей Андрея Свечникова на 38-й минуте. Ему же ассистировали Ахо и Стефан Ноэсен. На последней минуте перевёл матч в овертайм Гюнцель. Кросби и Джефф Питри помогли ему пасами. В овертайме исход матча решил Песке после передачи Свечникова и Сета Джарвиса на 63-й минуте.
Российский форвард хозяев Евгений Малкин заработал коэффициент полезности «+1». А российский голкипер гостей Пётр Кочетков совершил 30 сейвов.
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