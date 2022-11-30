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Овечкин повторил необычный рекорд Яромира Ягра

Овечкин повторил необычный рекорд Яромира Ягра
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В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу первого периода выигрывают гости — 2:0.

На старте встречи 37-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин вывел гостей вперёд. Этот матч стал для капитана «Вашингтона» 135-м, в котором он открыл счёт. Благодаря этому Овечкин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который за карьеру также 135 раз забрасывал первую шайбу в матча.

Отметим, что для российского форварда это 24-й матч в нынешнем регулярном чемпионате. Овечкин забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 23 очка.

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