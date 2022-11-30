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Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Ванкувером», у него 793 гола в НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Ванкувером», у него 793 гола в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу гостей – 2:0.

На 6-й минуте «столичные» открыли счёт в матче. Это удалось сделать российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. Капитан «Кэпиталз» забросил 792-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Этот гол стал для нападающего 12-м в текущем сезоне.

Через шесть минут Александр Овечкин оформил дубль. Теперь у нападающего 13 голов в сезоне и 793 гола за карьеру в НХЛ. С пасами ему помогли Дилан Строум и Энтони Манта.

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