Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Ванкувером», у него 793 гола в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу гостей – 2:0.



На 6-й минуте «столичные» открыли счёт в матче. Это удалось сделать российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. Капитан «Кэпиталз» забросил 792-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Этот гол стал для нападающего 12-м в текущем сезоне.



Через шесть минут Александр Овечкин оформил дубль. Теперь у нападающего 13 голов в сезоне и 793 гола за карьеру в НХЛ. С пасами ему помогли Дилан Строум и Энтони Манта.