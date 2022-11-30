«Бостон» одержал 20-ю победу на своём льду и установил рекорд
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Сегодня, 30 ноября, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Бостон», таким образом, одержал уже 20-ю победу с 16 апреля на своём льду, включая плей-офф, и стал пятой командой в истории НХЛ, выигравшей как минимум 20 матчей подряд дома (в регулярном чемпионате и плей-офф). Ранее подобный рекорд установили «Филадельфия Флайерз» (сезон-1975/1976, 24 победы на своём льду), «Детройт Ред Уингз» (сезон-2011/2012, 23), «Филадельфия Флайерз» (сезон-1984/1985, 20), «Бостон Брюинз» (сезон-1929/1930, 20). Статистику приводит NHL Stats в своём «твиттере».
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