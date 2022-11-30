Александр Георгиев пропустил пять шайб в матче с «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



За победителей забивали Блейк Уилер (хет-трик), Джош Моррисси и Марк Шайфли.



На воротах у проигравшей команды стоял Александр Георгиев. Он совершил 19 сейвов.

В параллельном матче в Нэшвилле «Нэшвилл Предаторз» встретился с «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.



На 31-й минуте счёт открыл Колтон Сиссорс из «Нэшвилла». На 51-й минуте Трой Терри перевёл игру в овертайм, где исход матча решил Роман Йози на 64-й минуте.



Дмитрий Куликов и Яков Тренин очков не набрали.