Александр Георгиев пропустил пять шайб в матче с «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
За победителей забивали Блейк Уилер (хет-трик), Джош Моррисси и Марк Шайфли.
На воротах у проигравшей команды стоял Александр Георгиев. Он совершил 19 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Уилер (Моррисси, Дюбуа) – 09:18 (5x4) 2:0 Моррисси (Демело, Перфетти) – 23:46 (5x5) 3:0 Уилер (Перфетти, Шайфли) – 33:07 (5x5) 4:0 Шайфли (Коннор, Уилер) – 41:22 (5x5) 5:0 Уилер (Перфетти, Шайфли) – 56:09 (5x5)
В параллельном матче в Нэшвилле «Нэшвилл Предаторз» встретился с «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.
На 31-й минуте счёт открыл Колтон Сиссорс из «Нэшвилла». На 51-й минуте Трой Терри перевёл игру в овертайм, где исход матча решил Роман Йози на 64-й минуте.
Дмитрий Куликов и Яков Тренин очков не набрали.
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