Марк Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука в «Виннипеге»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В этой игре Марк Шайфли забросил одну шайбу в ворота российского голкипера Александра Георгиева и отдал две голевые передачи на партнёров. Таким образом, он заработал всего три очка за игру.
Этот матч стал для него 55-м за «Виннипег», когда форвард заработал три очка за игру. Он побил рекорд бывшего российского нападающего Ильи Ковальчука, который смог набрать три очка за одну игру в 54 матчах за «Виннипег».
Третье место в этом рейтинге занимает Блейк Уиллер, который в этом же матче оформил хет-трик.
Новость по темеАлександр Георгиев пропустил пять шайб в матче с «Виннипегом»
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