Овечкину не хватило сантиметров, чтобы оформить хет-трик. Он бросал по пустым воротам

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

За шесть с небольшим минут до конца тренер «Ванкувера» Брюс Будро заменил голкипера на шестого полевого игрока. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин бросал по пустым воротам из своей зоны, но шайба угодила в закругление ворот. Этот гол мог стать для россиянина третьим в матче.

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Благодаря двум заброшенным шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.