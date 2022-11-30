Овечкин сравнялся с Халлом по победным голам в регулярке и плей-офф НХЛ

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы, одна из которых стала победной в матче. Благодаря этому россиянин сравнялся с Бреттом Халлом по победным голам за регулярку и плей-офф НХЛ вместе взятые. Таких голов на счету Овечкина стало 134. На первом месте в этом списке расположился легендарный чешский нападающий Яромир Ягр со 151 победной шайбой.
Кроме того, благодаря двум шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
- 30 ноября 2022
-
09:43
-
09:16
-
09:03
-
08:50
-
08:42
-
08:31
-
08:12
-
07:58
-
07:41
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:38
-
06:33
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
06:07
-
05:40
-
05:36
-
05:34
- 29 ноября 2022
-
23:55
-
23:20
-
22:50
-
22:47
-
22:35
-
21:58
-
21:15
-
21:02
-
20:43
-
20:10
-
19:37