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Овечкин сравнялся с Халлом по победным голам в регулярке и плей-офф НХЛ

Овечкин сравнялся с Халлом по победным голам в регулярке и плей-офф НХЛ
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы, одна из которых стала победной в матче. Благодаря этому россиянин сравнялся с Бреттом Халлом по победным голам за регулярку и плей-офф НХЛ вместе взятые. Таких голов на счету Овечкина стало 134. На первом месте в этом списке расположился легендарный чешский нападающий Яромир Ягр со 151 победной шайбой.

Кроме того, благодаря двум шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

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