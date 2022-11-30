«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» в самом результативном матче сезона НХЛ

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Победу в сверхрезультативном матче одержали гости со счётом 9:8.
Четыре очка на счету нападающего «Кингз» Кевина Фиалы. Дублями отметились Габриэль Виларди, Мэтти Бенирс и Джаред Маккэн. Отметим, что за восемь с половиной минут до конца третьего периода хоккеисты «Кракен» вели с преимуществом в две шайбы, но позволили сопернику сравнять счёт и уйти в овертайм. Победная шайба в овертайме на счету Андрэ Бураковски. Хоккеист реализовал большинство за нарушение численного состава со стороны «Лос-Анджелеса».
«Сиэтл» одержал шестую победу подряд. В следующем матче «Кракен» сыграет на своём льду с «Вашингтоном» 2 декабря.
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