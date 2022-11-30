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«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» в самом результативном матче сезона НХЛ

«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» в самом результативном матче сезона НХЛ
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Победу в сверхрезультативном матче одержали гости со счётом 9:8.

Четыре очка на счету нападающего «Кингз» Кевина Фиалы. Дублями отметились Габриэль Виларди, Мэтти Бенирс и Джаред Маккэн. Отметим, что за восемь с половиной минут до конца третьего периода хоккеисты «Кракен» вели с преимуществом в две шайбы, но позволили сопернику сравнять счёт и уйти в овертайм. Победная шайба в овертайме на счету Андрэ Бураковски. Хоккеист реализовал большинство за нарушение численного состава со стороны «Лос-Анджелеса».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 9
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Копитар (Фиала, Даути) – 00:16 (5x5)   1:1 Бенирс (Веннберг, Шульц) – 05:21 (5x4)   1:2 Макканн (Эберле, Шульц) – 08:42 (5x5)   2:2 Арвидссон (Дурзи) – 09:16 (5x4)   2:3 Веннберг (Спронг, Шульц) – 12:55 (5x4)   3:3 Виларди (Фиала, Даути) – 18:52 (5x4)   3:4 Бенирс (Эберле) – 21:31 (5x5)   4:4 Грундстрём (Лизотт, Уокер) – 22:48 (5x5)   4:5 Макканн (Ларссон, Эберле) – 24:56 (5x5)   5:5 Кемпе (Фиала) – 26:45 (5x5)   5:6 Спронг – 27:27 (5x5)   5:7 Бьёркстранд – 29:50 (5x5)   6:7 Виларди (Копитар, Андерсон) – 35:41 (5x4)   6:8 Бураковски (Веннберг, Борген) – 39:39 (5x5)   7:8 Дурзи (Рой, Фиала) – 51:36 (5x5)   8:8 Андерсон (Кемпе, Даути) – 53:39 (5x5)   8:9 Бураковски (Эберле, Данн) – 62:08 (4x3)

«Сиэтл» одержал шестую победу подряд. В следующем матче «Кракен» сыграет на своём льду с «Вашингтоном» 2 декабря.

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