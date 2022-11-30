«Не важно, какое достижение. Это история». Овечкин — о том, что он побил рекорд Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об установлении рекорда по голам в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки и записал на свой счёт 403-ю шайбу в выездных матчах НХЛ.
«Всегда приятно, когда ты побеждаешь Великого. Неважно, какие это достижения. Это история», — цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл в своей соцсети.
Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1. Овечкин забросил две шайбы и сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до восьми голов (793).
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