В «Нефтехимике» произошла вспышка ОРВИ. Ряд лидеров не сыграют с «Амуром»

30 ноября на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске пройдёт матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком». Начало матча — в 12:00 мск.

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о вспышке ОРВИ в команде. Ряд игроков не примет участия в матче с «Амуром». Так, игру из-за простуды пропускают Хантер Шинкарук, Ансель Галимов, Ярослав Озолин, Вячеслав Лещенко и Рафаэль Бикмуллин. Так же травмированными числятся Владислав Леонтьев и Кирилл Воробьев.

Напомним, этот матч станет вторым подряд между этими командами. Предыдущая встреча, которая прошла 28 ноября, завершилась победой в овертайме нижнекамской команды со счётом 4:3 ОТ. «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции на одно очко опережая «Амур».