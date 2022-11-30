В «Нефтехимике» произошла вспышка ОРВИ. Ряд лидеров не сыграют с «Амуром»
Поделиться
30 ноября на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске пройдёт матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком». Начало матча — в 12:00 мск.
Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о вспышке ОРВИ в команде. Ряд игроков не примет участия в матче с «Амуром». Так, игру из-за простуды пропускают Хантер Шинкарук, Ансель Галимов, Ярослав Озолин, Вячеслав Лещенко и Рафаэль Бикмуллин. Так же травмированными числятся Владислав Леонтьев и Кирилл Воробьев.
Напомним, этот матч станет вторым подряд между этими командами. Предыдущая встреча, которая прошла 28 ноября, завершилась победой в овертайме нижнекамской команды со счётом 4:3 ОТ. «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции на одно очко опережая «Амур».
Новость по теме«Нефтехимик» в овертайме нанёс поражение «Амуру»
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:29
-
10:22
-
10:07
-
09:59
-
09:43
-
09:16
-
09:03
-
08:50
-
08:42
-
08:31
-
08:12
-
07:58
-
07:41
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:38
-
06:33
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
06:07
-
05:40
-
05:36
-
05:34
- 29 ноября 2022
-
23:55
-
23:20
-
22:50
-
22:47
Партнерский контент