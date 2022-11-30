Игрок «Каролины» толкнул Раста на борт за несколько секунд до победного гола в овертайме

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан выразил недовольство решением судьи не удалять игрока «Каролины» в овертайме матча с «Харрикейнз» (2:3 ОТ). Сет Джарвис толкнул на борт хоккеиста «пингвинов» Брайана Раста, завладел шайбой и начал победную атаку. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде, хотя вся скамейка «Питтсбурга» сигнализировала об обратном.

«Когда вы видите момент со скамейки, вблизи, на той скорости, на которой он произошёл, то следует реакция. Эта реакция была настоящей, потому что это был опасный удар. Так что я не согласен с их решением», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд после пятиматчевой победной серии.